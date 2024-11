NordCoreana ha trasmesso un filmato dell'ultimo gigantesco test missilistico del Paese, con il leader Kim Jong Un e sua figlia ad assistere. L'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord KCNA ha dichiarato che il missile ha volato per migliaia di chilometri prima di cadere nel mare a est del Paese. Stando a quanto riportato dall'agenzia, il missile sarebbe un ICBM “Hwasong-19” e, sempre la KCNA, lo ha definito “il missile strategico più forte del mondo”. Kim Jong Un ha osservato il lancio, descrivendolo come “un'azione militare appropriata” per esprimere la determinazione della Corea del Nord a rispondere alle mosse dei suoi nemici che hanno fatto aumentare le tensioni e le minacce alla sicurezza nazionale della Corea del Nord. Liberoquotidiano.it - L'ultimo gigantesco test missilistico in Corea del Nord: cosa manda in onda la tv di Stato Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: La televisionena ha trasmesso un filmato dell'del Paese, con il leader Kim Jong Un e sua figlia ad assistere. L'agenzia di stampa ufficiale delladelKCNA ha dichiarato che il missile ha volato per migliaia di chilometri prima di cadere nel mare a est del Paese. Stando a quanto riportato dall'agenzia, il missile sarebbe un ICBM “Hwasong-19” e, sempre la KCNA, lo ha definito “il missile strategico più forte del mondo”. Kim Jong Un ha osservato il lancio, descrivendolo come “un'azione militare appropriata” per esprimere la determinazione delladela rispondere alle mosse dei suoi nemici che hanno fatto aumentare le tensioni e le minacce alla sicurezza nazionale delladel

Corea del Nord, la tv di Stato manda in onda il filmato dell'ultimo gigantesco test missilistico

