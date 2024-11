DIRETTA LIVE 8.44 Il primo a fare il time attack è Nakagami che fa 1:59.380. 8.43 Tutti in fila per scendere in posta: comincia il time attack. 8.42 Tutti ai box a montare gomme nuove prima dei giri finali che determineranno gli accessi al Q2. 8.40 Meccanici al lavoro sulla moto di Bagnaia: c’è qualcosa da sistemare in vista del time attack. 8.39 Mancano poco più di 20 minuti alla fine e sta per arrivare il momento del time attack. 8.37 Qualche problema con questo assetto per Bagnaia che ha fatto un giro ed è subito tornato ai box. 8.35 Che passo per Jorge Martin che si avvicina al suo miglior giro e abbatte ancora l’1’59”. Sta girando con medie usate. 8.34 Nuova partenza per Francesco Bagnaia con la media nuova all’anteriore e media usata al posteriore. 8.33 Scivolata e caduta in curva 15 per Marco Bezzecchi proprio all’imbocco dei box. 8. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Martin davanti, Bagnaia cerca l’assetto, ora il time attack Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44 Il primo a fare ilè Nakagami che fa 1:59.380. 8.43 Tutti in fila per scendere in posta: comincia il. 8.42 Tutti ai box a montare gomme nuove prima dei giri finali che determineranno gli accessi al Q2. 8.40 Meccanici al lavoro sulla moto di: c’è qualcosa da sistemare in vista del. 8.39 Mancano poco più di 20 minuti alla fine e sta per arrivare il momento del. 8.37 Qualche problema con questo assetto perche ha fatto un giro ed è subito tornato ai box. 8.35 Che passo per Jorgeche si avvicina al suo miglior giro e abbatte ancora l’1’59”. Sta girando con medie usate. 8.34 Nuova partenza per Francescocon la media nuova all’anteriore e media usata al posteriore. 8.33 Scivolata e caduta in curva 15 per Marco Bezzecchi proprio all’imbocco dei box. 8.

