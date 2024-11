Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: tra poco il via dell’unica sessione di prove libere. Ferrari in cerca di risposte

(Di venerdì 1 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Grande incognita c’è questo nuovo asfalto così nero che raggiungerà temperature superiori al precedente e i team dovranno curare il degrado termico e la problematica dei graining. 15.25 5? al via di quest’unicadi. 15.24 Per sostituirlo, il team statunitense si affiderà ancora una volta a Or Bearman, chiamato nuovamente a indossare il casco in una stagione che lo ha visto impegnato innumerevoli volte da pilota di riserva die, appunto, Haas. Bearman svolgerà così sia la Sprint Qualifying che la Sprint Race di domani (oltre, chiaramente, le primeche prenderanno il via alle 15:30). 15.23 Non ci sarà Kevin Magnussen al volante della Haas in questo venerdì di intensa attività sul tracciato di San Paolo.