Leclerc convocato dai commissari per aver detto una parolaccia: rischia i lavori socialmente utili - Il pilota monegasco dopo il Gp Messico durante la conferenza stampa aveva detto una parolaccia e ora è stato convocati dai commissari del Gp Brasile. Fanpage.it - Leclerc convocato dai commissari per aver detto una parolaccia: rischia i lavori socialmente utili Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il pilota monegasco dopo il Gp Messico durante la conferenza stampa avevaunae ora è stato convocati daidel Gp Brasile.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:daiperdetto una parolaccia: rischia i lavori socialmente utili;daiper una parolaccia in conferenza in Messico. VIDEO;daiFia per una parolaccia: cosa è successo al Gp del Brasile; UFFICIALE -daiFIA: il motivo; UFFICIALE, Ferrari:daiin Brasile; F1 | Parolaccia in conferenza stampa,daiin Brasile; Approfondisci 🔍

Leclerc convocato dai commissari per una parolaccia in conferenza in Messico. VIDEO

(sport.sky.it)

Charles Leclerc è stato convocato dai commissari della FIA a causa di una parolaccia (f**k) espressa durante la conferenza stampa dell'ultimo GP del Messico. Il precedente non sorride al monegasco: pe ...

Charles Leclerc chiamato dai commissari sportivi dopo l'errore della Ferrari nelle FP3

(msn.com)

Charles Leclerc è stato convocato dai commissari sportivi dopo un incidente ai box durante la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Il team Ferrari avrebbe violato ...

F1 | UFFICIALE: Leclerc penalizzato. I commissari: "Colpa della Ferrari"

(f1-news.eu)

Tuttavia, i commissari hanno stabilito che l'incidente avrebbe potuto essere evitato se il team di Leclerc avesse fornito un avvertimento adeguato al pilota sulla posizione di Norris. Essi sostengono ...

GP Spagna, Leclerc dai commissari dopo le terze libere

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...