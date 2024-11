Juve, che mazzata per Thiago Motta: la sentenza non lascia dubbi - La Juve, dopo il pari con il Parma, giocherà domani contro l’Udinese, ma prima c’è una mazzata per Thiago Motta. Dopo il pari di rimonta contro l’Inter, di fatto, tutti si aspettavano una vittoria della Juve contro il Parma che, però, è riuscito ad uscire indenne dal’Allianz Stadium. Mercoledì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato per 2-2 contro il team guidato dall’ex giocatore bianconero Fabio Pecchia. Juve, che mazzata per Thiago Motta: la sentenza non lascia dubbi (LaPresse) tvplay.itAnzi, considerando che è andato per ben due volte in vantaggio, il Parma ha anche rischiato di portare a casa tre punti davvero importanti per la sua stagione. La Juve, invece, ha visto allontanarsi ancora di più il Napoli di Antonio Conte capolista. Il team partenopeo, infatti, ha adesso sette punti di vantaggio sulla Juventus . Tvplay.it - Juve, che mazzata per Thiago Motta: la sentenza non lascia dubbi Leggi tutto su Tvplay.it (Tvplay.it - venerdì 1 novembre 2024)- La, dopo il pari con il Parma, giocherà domani contro l’Udinese, ma prima c’è unaper. Dopo il pari di rimonta contro l’Inter, di fatto, tutti si aspettavano una vittoria dellacontro il Parma che, però, è riuscito ad uscire indenne dal’Allianz Stadium. Mercoledì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato per 2-2 contro il team guidato dall’ex giocatore bianconero Fabio Pecchia., cheper: lanon(LaPresse) tvplay.itAnzi, considerando che è andato per ben due volte in vantaggio, il Parma ha anche rischiato di portare a casa tre punti davvero importanti per la sua stagione. La, invece, ha visto allontanarsi ancora di più il Napoli di Antonio Conte capolista. Il team partenopeo, infatti, ha adesso sette punti di vantaggio sullantus .

Sei pareggi e una sconfitta — su 13 partite, tra campionato e Champions — bastano per squassare gli schizofrenici umori dei social, e qualche fischio dell’Allianz, non per smuovere la fiducia di casa ...

La sconfitta contro lo Stoccarda ha portato amarezza e nuove critiche al club bianconero. L'allenatore Thiago Motta è finito nel mirino. Nessuno se lo aspettava e invece è arrivata come una vera e pro ...

Dopo la deludente prestazione contro il Parma, si profila la prima esclusione dall’undici titolare per il serbo ...

Come vorrebbe esser ricordato nella storia della Juve? "Neanche penso a queste cose. Non è la Juve di Motta. Sono i fatti che dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti del gioco per essere una squadra ...