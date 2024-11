Valencia dopo le torrenziali piogge che hanno sconvolto la regione. Nei comuni come Paiporta, La Torre, Picana, Chiva e Torrente, un impressionante corteo di cittadini disperati avanza tra auto capovolte, alberi sradicati L'articolo Inferno di fango in Spagna: il Sud di Valencia si trasforma in un incubo: “Per 48 ore siamo stati soli” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Inferno di fango in Spagna: il Sud di Valencia si trasforma in un incubo: “Per 48 ore siamo stati soli” Leggi tutto su Ildifforme.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildifforme.it: Pale, secchi, e carrelli della spesa riempiti con le poche scorte rimaste: è questo lo scenario che caratterizza l’area metropolitana a sud didopo le torrenziali piogge che hanno sconvolto la regione. Nei comuni come Paiporta, La Torre, Picana, Chiva e Torrente, un impressionante corteo di cittadini disperati avanza tra auto capovolte, alberi sradicati L'articolodiin: il Sud disiin un: “Per 48 ore” proviene da Il Difforme.

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni ...

Fango e morte a Valencia, Dana fa ancora paura. Ritrovati vivi 7 ecuadoregni

Dana fa ancora paura . Per la giornata di oggi sono previste piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell’Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole ...

Alluvione killer a Valencia, almeno 95 morti: «Tanti Comuni allagati, strade distrutte». Cos'è Dana: «In poche ore la pioggia di un anno»

Choc in Spagna. Un'ondata di morte e distruzione mai vista e che nel giro di pochissime ore ha stravolto il Paese. Una devastante alluvione – tra martedì pomeriggio ...

Valencia, inferno di acqua e fango: quasi 100 morti

Novantacinque vittime, decine di dispersi, treni fermi, devastazione, fango e acqua. Perfino 1.200 persone intrappolate ... Quando i sindaci delle cittadine nei dintorni di Valencia parlano ...