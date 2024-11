Ilgiorno.it - Il tributo ai Modà, poi si balla con boogie woogie e surf music

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Un omaggio a una delle band pop-rock italiane di maggior successo e un doppio appuntamento con il rock’n’roll più scatenato. Sono i concerti che animeranno oggi e domani il palco del The Bank di via Lombardia a Monza. Stasera ci sarà un “ai“ con la band Le Origini, per rivivere le canzoni più romantiche e conosciute del gruppo guidato da Kekko Silvestre. Domani sera, per la rassegna “Saturday I’m in live“, doppio travolgente concerto, prima con la miscela di rhythm’n’blues,e rock’n’roll della Feel Blues Band, con pezzi ritmati e coinvolgenti da B.B.King a Robben Ford, e poi con il power trio dei Three Cool Cats (nella foto), in bilico tra rockabilly, rock’n’roll e. Prenotazione consigliata al 339-1437880 al 347-1594126, oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] . F.L.