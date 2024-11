soldi dei contribuenti spesi per un lavoro a dir poco imbarazzante. È ciò che si è manifestato allo stadio Rocco, con il manto erboso in precarie Triesteprima.it - Il Rocco è di nuovo in pessime condizioni, un disastro pagato con soldi pubblici Leggi tutto su Triesteprima.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Triesteprima.it: TRIESTE - Non si discute di populismo giustizialista, ma alla fine di colpevoli all'orizzonte neanche l'ombra e centinaia di migliaia di euro didei contribuenti spesi per un lavoro a dir poco imbarazzante. È ciò che si è manifestato allo stadio, con il manto erboso in precarie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilè diin, un disastro pagato con soldi pubblici; Triestina, è crisi nera: la Virtus Verona espugna il; “Imbarchi festival", in Fortezza anchePapaleo e Giobbe Covatta; La proposta della Triestina: «I play-off promozione? Giochiamoli a Fiume o Lubiana»; Napoli, riapre la “Jemma” tra poca igiene e rifiuti (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di; Triestina, Stella: “Rassicuro tutti: perso un milione di euro per il caso, ma andiamo avanti per il centro sportivo a Muggia. E vogliamo la gestione del”; Approfondisci 🔍

Trasporta una mucca in pessime condizioni: multato

(tunews24.it)

Pubblicità - Sul posto interveniva personale dell’Asl di Frosinone che, accertava, le pessime condizioni dell’animale e la sua inidoneità al consumo umano, ragione per la quale si decideva l’immediato ...

"Locale in pessime condizioni igieniche": chiuso il bar ristorante

(bolognatoday.it)

Durante il controllo, il locale, in zona fiera, è risultato in pessime condizioni, con gravi irregolarità riguardanti gli alimenti somministrati ai clienti. Sono stati sequestrati 37 chili di carne, ...

Novara, strade e marciapiedi in pessime condizioni

(novaratoday.it)

È veramente indecente la situazione in cui destano le strade e i marciapiedi di Novara, sono un rischio per le persone che transitano e un pessimo biglietto da visita. Auspichiamo in un intervento ...

Vitali (PdF): “In Via Modanesi asfalto in pessime condizioni”

(ravennawebtv.it)

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, e Mirko De Carli, candidato al consiglio regionale nella Lista Lega Popolo della Famiglia, commentano: “Segnaliamo le ...