Il metrò milanese star dei film - La metropolitana milanese festeggia 60 anni anche come "attrice" consumata. Tanti i film, soprattutto negli anni '70 e '80 del secolo scorso che l'hanno vista protagonista. Il ruolo di vedette spetta, per questioni di anzianità, alla linea rossa

L’inaugurazione della prima metro di Milano, sessant’anni fa

È la seconda metropolitana costruita in Italia dopo la metro B di Roma, inaugurata nel 1955. All’apertura la “rossa”, come viene chiamata a Milano, era lunga 12,5 ... In realtà però era stata già ...

La linea rossa della metropolitana di Milano compie 60 anni: un fiore all’occhiello della città

È questo il senso della mostra “Dal progetto alla città: 60 anni di M1”, che fino al 30 dicembre celebra i sei decenni della prima linea metropolitana cittadina, la mitica “rossa”. Il 1° novembre ...

