Ascoli, 1 novembre 2024 – Chiarito il giallo della morte di Massimiliano Galletti, 59 anni di San Benedetto, deceduto lunedì scorso nell'ospedale di Kiev, pare dopo un mese di coma. Notizie ufficiali confermano che l'uomo era rimasto gravemente ferito dalle schegge di una granata mentre svolgeva servizio di assistenza ai combattenti sul fronte in una località non distante dalla capitale ucraina. Galletti non era un foreign fighters, un combattente straniero, ma si occupava di soccorrere le persone ferite in battaglia. Operava quindi nelle retrovie, ma sarebbe rimasto ferito da un colpo di 'Rpg', un lancia granate portatile anti carro: arma molto semplice quanto letale.

Il giallo del soccorritore Massimiliano Galletti, ucciso da una granata a Kiev

(ilrestodelcarlino.it)

Il 59enne di San Benedetto si occupava di aiutare le persone ferite in battaglia. Mortale un colpo di ’Rpg’: con lui è rimasto ferito un altro italiano. Ora si attende il rimpatrio della salma ...

Massimiliano Galletti, il volontario morto a Kiev forse ucciso da una granata: l'ipotesi choc e lo strazio della famiglia

(corriereadriatico.it)

SAN BENEDETTO La salma di Massimiliano Galletti potrebbe rientrare già la prossima settimana. Un’agenzia di pompe funebri si sta occupando del rimpatrio. Questione discussa ieri in ...

Massimiliano Galletti morto da eroe. Colpito da una granata mentre aiutava la popolazione

(lanuovariviera.it)

Si trovava fuori Kiev con il ruolo di soccorritore paramedico. Era stato portato in ospedale ma è deceduto lunedì dopo alcune settimane di agonia ...

Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra?

(msn.com)

SAN BENEDETTO La notizia è piombata all’improvviso come un macigno sulla Riviera: Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto a Kiev ...