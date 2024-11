Il dream team di Trump per la Casa Bianca: «Ruoli chiave per Elon Musk e Robert Kennedy Jr.». Liz Cheney rema contro? «Sparatele» – I video (Di venerdì 1 novembre 2024) Se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca, Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr. potrebbero diventare «figure influenti» della sua amministrazione. A dirlo è lo stesso tycoon, che a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre si è concesso a una lunga intervista con Tucker Carlson, ex giornalista di Fox News e figura molto controversa. Il faccia a faccia tra Trump e Carlson, che secondo molti media americani assomigliava più a uno spot elettorale che a una vera intervista, si è svolto a Phoenix, in Arizona, uno dei sette Stati chiave che decideranno l’esito delle elezioni. Il candidato repubblicano, che i sondaggi danno testa a testa con la rivale Kamala Harris, ha parlato anche di Liz Cheney, una delle poche figure di spicco del mondo conservatore apertamente schierate contro Trump. Leggi tutto su Open.online (Di venerdì 1 novembre 2024) Se Donaldtornasse allaF.Jr. potrebbero diventare «figure influenti» della sua amministrazione. A dirlo è lo stesso tycoon, che a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre si è concesso a una lunga intervista con Tucker Carlson, ex giornalista di Fox News e figura moltoversa. Il faccia a faccia trae Carlson, che secondo molti media americani assomigliava più a uno spot elettorale che a una vera intervista, si è svolto a Phoenix, in Arizona, uno dei sette Statiche decideranno l’esito delle elezioni. Il candidato repubblicano, che i sondaggi danno testa a testa con la rivale Kamala Harris, ha parlato anche di Liz, una delle poche figure di spicco del mondo conservatore apertamente schierate

