MotoGP è in Malesia, tappa decisiva nella lotta mondiale: Martin è in vantaggio, ma Bagnaia lotterà fino all'ultima curva. Poi la Formula 1: dopo le vittorie in Texas e Massico, la Ferrari cerca la tripletta in Brasile. E ancora: da non perdere il Tennis con la finale di Parigi. Sabato di Calcio con Newcastle-Arsenal e Monza-Milan. La Guida completa del weekend di sport su Sky e NOW Su Sky Sport un altro weekend ricco di eventi live, tra Calcio, Rugby, motori e Tennis. Si parte sabato alle 13.30 con Newcastle-Arsenal (Sky Sport Calcio, in 4K e in streaming su NOW). Nel pomeriggio, appuntamento con il Rugby: le Autumn Nations Series cominciano alla grande. A Twickenham l’Inghilterra attende gli All Blacks (live dalle 16. Digital-news.it - Guida TV Sportiva Sky e NOW: Calcio, MotoGP, Formula 1, Tennis e Rugby (2 e 3 Novembre 2024) Leggi tutto su Digital-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Digital-news.it: L'appuntamento con i motori è doppio nella domenica della Casa dello Sport di Sky. Laè in Malesia, tappa decisiva nella lotta mondiale: Martin è in vantaggio, ma Bagnaia lotterà fino all'ultima curva. Poi la1: dopo le vittorie in Texas e Massico, la Ferrari cerca la tripletta in Brasile. E ancora: da non perdere ilcon la finale di Parigi. Sabato dicon Newcastle-Arsenal e Monza-Milan. Lacompleta del weekend di sport su Sky e NOW Su Sky Sport un altro weekend ricco di eventi live, tra, motori e. Si parte sabato alle 13.30 con Newcastle-Arsenal (Sky Sport, in 4K e in streaming su NOW). Nel pomeriggio, appuntamento con il: le Autumn Nations Series cominciano alla grande. A Twickenham l’Inghilterra attende gli All Blacks (live dalle 16.

