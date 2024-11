Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Poco dopo le 3 un’auto e una moto si sono scontrate in via Alpi Apuane a Querceta. Nel violento impatto è rimasto ferito un uomo di 54 anni che è stato portato in condizioni critiche all'ospedale di Cisanello di Pisa con l’elisoccorso regionale Pegaso. Sul posto sono arrivate anche un’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, oltre alla Polizia per i rilievi. Lanazione.it - Gravissimo incidente nella notte in Versilia: 54enne trasportato in elicottero a Cisanello Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Querceta (Lucca), 1 novembre 2024 –stradaletra il 31 ottobre e il primo novembre. Poco dopo le 3 un’auto e una moto si sono scontrate in via Alpi Apuane a Querceta. Nel violento impatto è rimasto ferito un uomo di 54 anni che è stato portato in condizioni critiche all'ospedale didi Pisa con l’elisoccorso regionale Pegaso. Sul posto sono arrivate anche un’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, oltre alla Polizia per i rilievi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nellain: 54enne trasportato in elicottero a Cisanello; Grave una 51enne dopo l’con lo scooter; Tragedia in, auto investe otto persone: due morti e sei feriti di cui uno grave; Gravea Barberino del Mugello: centauro portato via in elicottero; Filomena non c’è più: morta stamattina la moglie del poliziotto dopo giorni di agonia;sulla Variante Aurelia a Viareggio. Motociclista morto sul colpo; Approfondisci 🔍

Gravissimo incidente nella notte in Versilia: 54enne trasportato in elicottero al Cisanello

(lanazione.it)

Querceta (Lucca), 1 novembre 2024 – Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Poco dopo le 3 un’auto e una moto si sono scontrate in via Alpi Apuane a Querceta.

Perde il controllo dell’auto e si ribalta più volte: paura nella notte al Marco Polo

(luccaindiretta.it)

Incidente nella notte a Viareggio, al quartiere Marco Polo, nei pressi dell’incrocio tra via Marco Polo e via don Tazzoli, davanti al Burla Bar. Intorno alle 00,15 un’auto condotta da un giovane ha ...

Drammatico incidente frontale nella notte, il bilancio è grave: dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Un tragico incidente tra auto si è verificato questa notte a Salgareda e più precisamente in Via Argine Piave. A scontrarsi nelle prime ore del mattino due auto che purtroppo hanno comportato il ...

Drammatico incidente nella notte: muore ragazzo di 20 anni, gravissimo l’amico 19enne

(lanazione.it)

La Spezia, 25 ottobre 2024 – Tragedia nella notte: un ragazzo di vent'anni, Michelangelo Orlandi , ha perso la vita la scorsa in un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava ...