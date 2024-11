Fiumicino Swissport vince il ricorso | la gara per l’handling sospesa fino a marzo 2024

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 1 novembre 2024)– Lad’appalto per i servizi di handling dell’aeroporto diè stataal, con una decisione presa dopo ilpresentato da, storica azienda del settore, esclusa dalla procedura.ha impugnato l’esito dellain cui erano stati selezionati tre operatori – Aviapartner, Aviation Service e Airport Handling – per gestire i servizi a terra per i prossimi sette anni, includendo la movimentazione di passeggeri e merci. La decisione di sospendere l’assegnazione è giunta a seguito di un accordo tra le parti coinvolte, inclusi Aeroporti di Roma (AdR) e gli operatori selezionati, per evitare il rischio di nuovi contratti di lavoro revocabili in caso di esito positivo delper