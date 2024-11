Casacon a pochissime ore, ieri sera, dall’inizio dei Festeggiamenti per la serata più spaventosa dell’anno, quella di Halloween. Sono comparsi nel primo pomeriggio i sigilli della polizia di Stato nella struttura dove durante tutta l’estate le Feste fino a notte fonda e il volume della musica hanno disturbato la pace dei residenti e dei villeggianti. Diversi sirolesi infatti avevano manifestato il loro disappunto e i poliziotti avevano già fatto incursione nel gioiello della Riviera del Conero sorto dalla ceneri dell’ex Conchiglia Verde. Al punto che l’autorità aveva fatto sequestrare gli impianti musicali per disturbo alla quiete pubblica, provvedimento i cui effetti sono durati poco perché il gestore della struttura, apprezzatissima anche dagli stranieri, li ha ricomprati. Ilrestodelcarlino.it - Feste di Halloween: stop a Casacon e Melaluna Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: I party con musica alta di notte, a Sirolo, hanno fatto scattare i sigilli dela pochissime ore, ieri sera, dall’inizio deiggiamenti per la serata più spaventosa dell’anno, quella di. Sono comparsi nel primo pomeriggio i sigilli della polizia di Stato nella struttura dove durante tutta l’estate lefino a notte fonda e il volume della musica hanno disturbato la pace dei residenti e dei villeggianti. Diversi sirolesi infatti avevano manifestato il loro disappunto e i poliziotti avevano già fatto incursione nel gioiello della Riviera del Conero sorto dalla ceneri dell’ex Conchiglia Verde. Al punto che l’autorità aveva fatto sequestrare gli impianti musicali per disturbo alla quiete pubblica, provvedimento i cui effetti sono durati poco perché il gestore della struttura, apprezzatissima anche dagli stranieri, li ha ricomprati.

La polizia sequestra la terrazza al locale di Sirolo. In quello di Castelfidardo, affittato da alcuni dj, venduti 1.300 biglietti: la capienza era di 600 ...

Davanti alla struttura, le auto della polizia. Sempre oggi lo stop è arrivato anche per un altro locale, il Melaluna New Dance di Castelfidardo, dove stasera era in programma una festa per Halloween.

Sono comparsi nel primo pomeriggio di oggi i sigilli della polizia di Stato all'hotel Casacon di Sirolo (Ancona) dove durante tutta l'estate le feste fino a notte fonda e il volume altissimo della mus ...

