Catania ha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato di tentato omicidio ai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni Galermo . Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, Castorina avrebbe sparato alla vittima il pomeriggio del 24 ottobre, utilizzando un fucile da caccia in via Balatelle. L’allarme è scattato dopo una segnalazione Feedpress.me - Ferisce al braccio un uomo con un fucile, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me: La Procura diha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato diai danni di unnel quartiere San Giovanni Galermo . Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, Castorina avrebbe sparato alla vittima il pomeriggio del 24 ottobre, utilizzando unda caccia in via Balatelle. L’allarme è scattato dopo una segnalazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aluncon un fucile, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania; Umbertide, sialmentre taglia la legna a casa. Pensionato soccorso in elicottero; Sialmentre taglia la legna, trasportato in ospedale con elisoccorso; Violenta aggressione in un’azienda . Spunta un coltello durante la lite, trentennealil collega; Siuncon l’accetta mentre lavora nei campi, 60enne soccorso in eliambulanza; Turate, sialtagliando il legname: operaio di 44 anni in gravi condizioni; Approfondisci 🔍

Ferisce al braccio un uomo con un fucile, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania

(msn.com)

La Procura di Catania ha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato di tentato omicidio ai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni ...

Uomo ferito alla testa con un ferro da stiro, medicato al Buccheri La Ferla

(blogsicilia.it)

Un uomo di 42 anni è stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con una ferita alla testa. Sembra che sia stato colpito con un ferro da stiro, […] ...

Sparatoria a Catania, un uomo ferito al braccio. Indaga la polizia

(meridionews.it)

Un 53enne è stato ferito a un braccio con un colpo di fucile caricato a pallini mentre era in auto in via Balatelle a Catania. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico di Catania. Sul posto sono ...

Sparatoria a Catania, ferito un uomo al braccio

(ilsicilia.it)

L'uomo è stato ricoverato al Policlinico di Catania e il movente sarebbe da collegare alla sua sfera personale ...