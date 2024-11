F1, Kevin Magnussen out per indisposizione. Al suo posto Bearman sulla Haas per la Sprint in Brasile (Di venerdì 1 novembre 2024) Weekend tutto in salita a Interlagos per Kevin Magnussen, che non prenderà parte alle sessioni del venerdì e alla Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2024, valevole come quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il danese della Haas non sta bene ed è stato costretto a dare forfait per la giornata odierna di attività in pista a San Paolo. La scuderia americana ha annunciato che Magnussen verrà rimpiazzato dal britannico Oliver Bearman per le prove libere e la Sprint Qualifying di oggi, ma anche per la Sprint del sabato: “Kevin non parteciperà all’attività in pista di venerdì dopo un malessere. Il pilota di riserva Bearman prenderà il suo posto. Il team augura a Kevin una pronta guarigione e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito“. Oasport.it - F1, Kevin Magnussen out per indisposizione. Al suo posto Bearman sulla Haas per la Sprint in Brasile Leggi tutto su Oasport.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Weekend tutto in salita a Interlagos per, che non prenderà parte alle sessioni del venerdì e allaRace del Gran Premio del2024, valevole come quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il danese dellanon sta bene ed è stato costretto a dare forfait per la giornata odierna di attività in pista a San Paolo. La scuderia americana ha annunciato cheverrà rimpiazzato dal britannico Oliverper le prove libere e laQualifying di oggi, ma anche per ladel sabato: “non parteciperà all’attività in pista di venerdì dopo un malessere. Il pilota di riservaprenderà il suo. Il team augura auna pronta guarigione e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: F1,per indisposizione. Al suo posto Bearman sulla Haas per la Sprint in Brasile; F1 | GP Brasile, Bearman sostituiscedurante le FP1; Libere a Verstappen. Sainz terzo, Leclerc; Punti di penalità, chi rischia ora di più il race ban dopo?; Sainz e Leclerc, doppietta Ferrari in Australia! Verstappen ed Hamilton: la gara; F1 Gp Silverstone: Russell in pole beffa Hamilton, prima fila Mercedes. Debacle Ferrari: Sainz 7°, Leclercin Q2; Approfondisci 🔍

F1, Kevin Magnussen out per indisposizione. Al suo posto Bearman sulla Haas per la Sprint in Brasile

(oasport.it)

Weekend tutto in salita a Interlagos per Kevin Magnussen, che non prenderà parte alle sessioni del venerdì e alla Sprint Race del Gran Premio del Brasile ...

F1 | Haas: Magnussen sta male, Bearman lo sostituirà per la Sprint

(it.motorsport.com)

Ancor prima che inizi il weekend in pista, arriva già la prima notizia del fine settimana brasiliano. Il pilota della Haas Kevin Magnussen sarà a costretto a saltare le prove del venerdì e la sprint ...

F1, GP Brasile: Magnussen non sta bene, Bearman al suo posto sulla Haas

(sport.sky.it)

Il danese non sta bene e in pista per va Bearman sia oggi che nelle Sprint di domani. Il team Haas nel suo comunicato ufficiale: "Auguriamo a Kevin una pronta guarigione e fornirà ulteriori ...

F1. Oliver Bearman prenderà il posto di Kevin Magnussen nelle FP1 e nella Sprint Qualifying del Brasile

(automoto.it)

Kevin Magnussen non prenderà parte alle FP1 e alla Sprint Qualifying ... Ultime da Formula 1 Formula 1 F1. Il rinnovo del GP di Monza è seriamente a rischio con i tagli del Governo Meloni: ecco cosa ...