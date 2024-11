F1, in Brasile è duello Ferrari-McLaren: Piastri in pole nella sprint, Leclerc 3° - Le due McLaren occupano la prima fila della sprint race di sabato, con l'australiano che la spunta su Norris. Leclerc e Verstappen in seconda fila, Sainz quinto. Sabato la gara breve alle 15 e le qualifiche alle 19 Ilgiornale.it - F1, in Brasile è duello Ferrari-McLaren: Piastri in pole nella sprint, Leclerc 3° Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- Le dueoccupano la prima fila dellarace di sabato, con l'australiano che la spunta su Norris.e Verstappen in seconda fila, Sainz quinto. Sabato la gara breve alle 15 e le qualifiche alle 19

(ilgiornale.it)

F1, GP Brasile. Stella: "Ferrari super da Monza, che vinca il migliore"

(sport.sky.it)

Il team principal della McLaren, in diretta a Sky, parla del momento e di questo spettacolare duello: "Essere in lotta per il Mondiale con Ferrari è eccitante, mi rende orgoglioso. Sono due team che ...

F1 Gp Brasile, le prove libere in diretta: Ferrari per proseguire il gran momento, Verstappen si deve difendere da Norris

(corriere.it)

Il Mondiale di F1, nel suo terzo appuntamento di fila, sbarca in Brasile (1-3 novembre). Dopo la doppietta negli Stati Uniti nel Gp di Austin e la vittoria di Carlos Sainz (con il terzo posto di ...

F1, Piastri nel giovedì del GP Brasile: "Ferrari una minaccia, ma lo sapevamo". VIDEO

(sport.sky.it)

Il pilota australiano sul duello tra McLaren e la Rossa in questo finale di stagione: "Da Monza hanno una macchina molto veloce, solo che in alcuni weekend i risultati non lo hanno dimostrato. Quindi ...