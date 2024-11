Donnapop.it - Eleonora Giorgi, ultime notizie sul tumore: c’è una speranza ma bisogna aspettare gennaio, ecco in cosa consiste

Leggi tutto su Donnapop.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Donnapop.it: Come sta? Per l’attrice sembra esserci una, ma bisognerà attendereper saperne di più. Disi tratta? Come sappiamo, qualche mese fa perè arrivata la diagnosi dial pancreas. L’attrice non si è mai nascosta e ha sempre parlato apertamente della malattia e, soprattutto, di come la stia affrontando. Di recente ha compiuto 71 anni e ha festeggiato insieme alla sua famiglia e agli affetti più cari. Attualmentesi sta sottoponendo a diversi cicli di chemioterapia che – a detta dell’interessata – sono davvero tostissimi. Nonostante questo, comunque, continua a non perdere il sorriso e nemmeno la. Proprio di recente, in collegamento con Verissimo di Silvia Toffanin, la showgirl è tornata a parlare della sua malattia.