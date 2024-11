Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Non mi aspettavo di lottare con CM Punk nel suo match di ritorno in WWE”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

(Zonawrestling.net - venerdì 1 novembre 2024)- L’attesissimodi CMin WWE non si è svolto in un Premium Live Event, bensì in un “live show” in uno dei luoghi più iconici al mondo, il “Madison Square Garden”, dove ha affrontato una delle star più giovani del main roster:. Dirty Dom, durante la sua recente apparizione a “Insight with Chris Van Vliet”, ha raccontato cosa ha significato per lui affrontarenel suo primo incontro alin WWE, e perché è stato così speciale. Le parole di“È stato folle“, ha rispostoquando gli è stato chiesto come si sentiva ad essere stato scelto come primo avversario didopo il suoin WWE. “Non miche scegliessero me, soprattutto perché ci sono così tanti talenti in WWE, specialmente nel roster che abbiamo oggi a Raw e a Smackdown.