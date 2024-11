Bergamonews.it - Dimissioni Bagnoli, Carnevali: “Respinte le proposte che avrebbero dato continuità dell’operato di direttrice e general manager”

(Di venerdì 1 novembre 2024) Bergamo. Continuano a far discutere lepresentate e accettate dal Consiglio di Amministrazione del Comune di Bergamo di Martina, ormai exdell’Accademia Carrara, tanto che, a seguito della decisione presa nella serata di giovedì 31 ottobre, occasione nella quale i membri del Cda, sindacae assessore alla Cultura Gandi in primis, si sono riunite per definire la questione, l’amministrazione ha scelto di chiarire la propria posizione, mettendo un punto alla vicenda che ha visto coinvolta, in carica da otto mesi, e ilGianpietro Bonaldi.