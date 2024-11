Oasport.it - Cosa deve fare Zverev per superare Alcaraz nella Race? Sinner osserva: è fondamentale per le ATP Finals

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Carlosha perso contro il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il fuoriclasse spagnolo ha ceduto a sorpresa in tre set sul cemento della capitale transalpina ed è stato così eliminato prematuramente nell’ultimo torneo di questo livellostagione in corso, incappando nell’undicesima battuta d’arresto in questa annata agonistica. Lo stop del 21enne può cambiare le dinamiche del ranking ATP e della, che tra l’altro sarà la base per il sorteggio dei gironi delle ATP. Carlosoccupa il secondo postoclassifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nel 2024, avendo raccolto 6.810 punti in dieci mesi di incontri, grazie soprattutto ai sigilli conquistati al Roland Garros, a Wimbledon e al Masters 1000 di Indian Wells.