Liberoquotidiano.it - "Come il Messico". Francia choc, sparatoria di massa a Poitiers tra centinaia di ragazzini, 15enne in fin di vita

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Delinquenza giovanile, immigrazione, criminalità organizzata: inla situazione è fuori controllo, e non solo nelle banlieue degradate di Parigi o delle altre grandi città del Paese. Un adolescente di 15 anni colpito alla testa è "in pericolo di" dopo lache venerdì sera, intorno alle 22.45, ha provocato cinque feriti nel quartiere Couronneries di, nellaoccidentale. Lo ha confermato il ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau, che ha parlato di episodio legato al traffico di droga e didi persone coinvolte.negli scontri a fuoco. Una scena sconvolgente, da "capitali del narcotraffico" del Sud America o del Messic. In totale, "diversedi persone", "tra 400 e 600", sono state "coinvolte" in questainiziata in un "ristorante" e poi "sfociata in una rissa", ha spiegato Retailleau all'emittente Bfmtv.