Ilfattoquotidiano.it - Coldplay, al concerto non c’è il bassista Guy Berryman. L’annuncio di Chris Martin: “Lo sentirete ma non lo vedrete perché sta vomitando. Al suo posto un alieno”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Imprevisto per idurante il primo di diversi concerti in Australia del loro Music of the Spheres tour. Mercoledì 30 ottobre, al Marvel Stadium di Melbourne, la band si è esibita davanti ai propri fan senza ilGuy, che non è salito sul palcomalato. “Grazie mille per essere venuti al nostro spettacolo oggi. Sarà un po’ diverso e faremo del nostro meglio per renderlo fantastico. E so che lo saràsiamo a Melbourne con tutti voi, bellissime persone”, ha esordito, frontman del gruppo. Poi ha aggiunto: “Se notate degli errori e dei problemi, ènon abbiamo il nostroe abbiamo avuto solo circa un’ora per capire come risolvere la situazione. Abbiamo un personaggio amico strano,, che suona il basso o sembra che lo stia suonando. Quindi staseraGuy, ma non losta”.