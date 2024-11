Dailymilan.it - CLAMOROSO – Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Rafael Leao. La situazione

Leggi tutto su Dailymilan.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:, in Spagna sono sicuri: ilhe messo nel mirino l’attaccante rossonero. LaVisto il complicato rapporto con Paulo Fonseca, attorno asi sono già accese le voci di mercato e secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, ilavrebbe messo nel mirino il numero dieci dei rossoneri. Il direttore sportivo del club blaugrana, però, avrebbe imposto un’importante condizione per l’arrivo di Rafa. Il prezzo. Sì, perché dall’inizio della stagioneè entrato in una fase di profonda crisi con ile non riesce a ingranare rispetto a quanto succedeva con Stefano Pioli alla guida del Diavolo. Ecco che, quindi, la sua valutazione è in calo.