Ilfoglio.it - Che i santi di Ognissanti possano mettere in ombra Luce, la mascotte del Giubileo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Ognissiete tanti ma stavolta mi rivolgo solo ad alcuni di voi: prego ipellegrini diin, il pupazzo-pellegrino che sarebbe ladel. E’ una bambolotta per cattolici rimbambiti, l’idoletto perfetto per sdrammatizzare la fede ovvero spegnerla. Perché la Passione di Cristo è proprio un dramma, non un cartone animato. E ilnon può essere soltanto la Grande Festa degli Affittacamere Romani. Ipellegrini erano uomini austeri, consapevoli del male e della morte, spesso emaciati, sempre perseguitati. San Nicola Pellegrino, il mio caro San Nicolino, venne preso a bastonate e ne morì. San Rocco finì appestato e incarcerato. San Cristoforo e San Giacomo il Maggiore, il Santo del Cammino di Compostela, vennero entrambi decapitati.