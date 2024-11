Borsa | Milano +029% con i petroliferi Intesa e Unicredit

Borsa di Milano si consolida in avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 34.378 punti. Sul listino salgono i petroliferi con il rialzo del greggio. Saipem guadagna l'1,65% ed Eni lo 0,9%. Buon passo per Intesa Sanpaolo (+0,95%) dopo i conti con la stima di 9 miliardi di utile per il 2025. Tra i bancari, bene anche Unicredit con la promozione di Fitch e il rating meglio dell'Italia. Giù ancora St (-2,2%) con la trimestrale che ha certificato ricavi e utile in discesa. Tra gli altri in rosso Amplifon (-0,97%); nexi (-0,69%) e Fineco (-0,65%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 126 punti mentre risalgono i rendimenti dei titoli di Stato confermando una tendenza delle ultime sedute. Il decennale italiano è al 3,67%. Quotidiano.net - Borsa: Milano +0,29% con i petroliferi, Intesa e Unicredit Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Ladisi consolida in avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 34.378 punti. Sul listino salgono icon il rialzo del greggio. Saipem guadagna l'1,65% ed Eni lo 0,9%. Buon passo perSanpaolo (+0,95%) dopo i conti con la stima di 9 miliardi di utile per il 2025. Tra i bancari, bene anchecon la promozione di Fitch e il rating meglio dell'Italia. Giù ancora St (-2,2%) con la trimestrale che ha certificato ricavi e utile in discesa. Tra gli altri in rosso Amplifon (-0,97%); nexi (-0,69%) e Fineco (-0,65%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 126 punti mentre risalgono i rendimenti dei titoli di Stato confermando una tendenza delle ultime sedute. Il decennale italiano è al 3,67%.

Borsa: Milano +0,29% con i petroliferi, Intesa e Unicredit

La Borsa di Milano si consolida in avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 34.378 punti. Sul listino salgono i petroliferi con il rialzo del greggio. Saipem guadagna l'1,65% ed Eni lo 0,9%.

Borsa: Milano chiude in calo con St, i petroliferi e la moda

La Borsa di Milano segue le altre Piazze e chiude in calo. Il Ftse Mib lascia, a fine giornata, lo 0,29% a 34.578 punti. In fondo al listino Eni (-2,72%), Saipem (-2,54%), Tenaris (-1,76%) con il tonf

Borsa: Milano chiude in calo con St, i petroliferi e la moda

La Borsa di Milano segue le altre Piazze e chiude in ... gli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran. Inoltre secondo l'International Energy Agency

Borsa: Milano scivola a +0,2% con l'Europa, pesa il petrolio

Si appiattisce la Borsa di Milano (Ftse Mib +0,2% a 34.841 punti) insieme a Francoforte che passa in negativo (+0,02%) mentre Parigi dimezza il rialzo (+0,51%).