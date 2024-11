Militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di un bambina di un anno in imminente pericolo di vita, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stata la Prefettura di Ancona, cui ha fatto seguito - dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate - l'ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea, sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Lanazione.it - Bimba di un anno in pericolo di vita, l’ambulanza viene fatta imbarcare sul velivolo dell’Aeronautica Militare Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Pisa, 1 novembre 2024 – La paura, poi il lieto fine. Si è concluso positivamente alle prime luci dell'alba di oggi, con l'atterraggio allo scalodi Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di un bambina di unin imminentedi, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stata la Prefettura di Ancona, cui ha fatto seguito - dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate - l'ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea, sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi.

Ancona - Bimba trasportata d’urgenza a Roma grazie all’Aeronautica

Si è concluso, alle prime luci dell’alba di oggi, con l’atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di una bambina di un anno in imminente pericolo ...

