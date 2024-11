Bianca Balti lo ha fatto davvero: sui social la foto completamente rasata - Un gesto di coraggio da parte di Bianca Balti, che sta vivendo un momento davvero complicato della sua vita – in lotta contro il cancro alle ovaie. Bianca Balti, la celebre top model italiana, ha recentemente condiviso con i suoi follower un momento estremamente personale e significativo della sua vita. Attraverso i suoi canali social, Balti ha pubblicato un video che la ritrae con la testa completamente rasata, accompagnata dalla scritta “I Did It” (“l’ho fatto”). Questo gesto non è solo un simbolo di coraggio ma rappresenta anche un passo importante nel suo percorso di lotta contro il cancro alle ovaie, malattia che le è stata diagnosticata a settembre. Bianca Balti quest’estate in piscina, foto dai social – Screenshot IG – notizie.comLa diagnosi di cancro alle ovaie ha segnato profondamente la vita della modella quarantenne. Notizie.com - Bianca Balti lo ha fatto davvero: sui social la foto completamente rasata Leggi tutto su Notizie.com (Notizie.com - venerdì 1 novembre 2024)- Un gesto di coraggio da parte di, che sta vivendo un momentocomplicato della sua vita – in lotta contro il cancro alle ovaie., la celebre top model italiana, ha recentemente condiviso con i suoi follower un momento estremamente personale e significativo della sua vita. Attraverso i suoi canaliha pubblicato un video che la ritrae con la testa, accompagnata dalla scritta “I Did It” (“l’ho”). Questo gesto non è solo un simbolo di coraggio ma rappresenta anche un passo importante nel suo percorso di lotta contro il cancro alle ovaie, malattia che le è stata diagnosticata a settembre.quest’estate in piscina,dai– Screenshot IG – notizie.comLa diagnosi di cancro alle ovaie ha segnato profondamente la vita della modella quarantenne.

È una forza della natura Bianca Balti. Di una bellezza mozzafiato, superata di gran lunga da intelligenza, sensibilità e coraggio. La modella di Lodi, che lo scorso settembre aveva annunciato di avere ...

Poco fa la top model Bianca Balti ha pubblicato un nuovo video sui social dopo la diagnosi di tumore alle ovaie. Come sappiamo, la modella si è mostrata sin da subito forte e pronta ad affrontare ...

Capelli rasati a zero, ma un sorriso immenso: la top model continua a combattere con la forza che ha sempre dimostrato dinanzi alla malattia ...

“Once a bad b**ch… always a bad b**ch” ha scritto su TikTok Bianca Balti. In Italiano, “str**za una volta… str**za per sempre”. Dove la parolaccia, però, indica una donna forte e senza paura, una ...