ATP Parigi-Bercy un torneo di nuovo senza padrone Zverev-Tsitsipas il ‘main event’

Parigi-Bercy si conferma il torneo delle sorprese. Carlos Alcaraz appariva il favorito d'obbligo dopo il forfait di Jannik Sinner, e invece si è fatto sorprendere da Ugo Humbert in una lotta chiusa al terzo set. E quindi, il tabellone principale pare non avere più un padrone, come spesso accaduto. Per il beniamino di casa ora c'è uno di quegli avversari che non vorresti mai incontrare, Jordan Thompson. L'australiano è famoso per il suo essere eclettico, ma non è che il transalpino non lo sia. E soprattutto, ora che ha a portata di mano una semifinale 1000 avanti al proprio pubblico, farà di tutto per non farsela sfuggire. Può essere l'occasione benedetta per Grigor Dimitrov, lui che qui lo scorso anno si dovette arrendere solo a Novak Djokovic all'ultimo atto scoppiando in lacrime.

Tennis, Atp Parigi-Bercy: Alcaraz ko con Humbert agli ottavi

Si ferma il cammino di Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, è stato eliminato dal francese Ugo Humbert, numero 15 del ...

Atp Parigi-Bercy, le partite di oggi: programma e orari

Italia protagonista a Bercy con tre azzurri oggi in campo. Big match per Arnaldi contro Rune, debuttano anche Musetti e Berrettini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a ...

ATP Parigi-Bercy, Medvedev: “Forse dovrò giocare fino a 50 anni per rivincere due volte lo stesso torneo!”

Daniil Medvedev era uno dei principali favoriti per il successo finale al Rolex Paris Masters 2024 di Parigi-Bercy, anche per l’assenza di ... D: Hai una particolare statistica: non hai mai vinto lo ...

Parigi-Bercy 2024, il tabellone del torneo ATP: Sinner da forfait e si ritira dall’ultimo 1000

Il sorteggio del tabellone del torneo di Parigi-Bercy con gli italiani Sinner, Musetti, Arnaldi e Berrettini. Sinner ha dato forfait a causa in un virus intestinale.