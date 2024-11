Ilrestodelcarlino.it - Alluvione in Emilia Romagna, cosa chiede la Regione al Governo: ecco le quattro priorità

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Bologna, 1 novembre 2024 – Lafissa lesull’emergenza post-la collaborazione del. La, dopo l’incontro di ieri pomeriggio, ha messo nero su bianco ipunti necessari da inviare all’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni e al commissario Figliuolo per riuscire ad affrontare in modo efficace la questione legata al maltempo: l’approvazione immediata dei Piani speciali, il finanziamento già nel prossimo triennio di un primo stralcio degli interventi più urgenti, un adeguato stanziamento per gli stati di emergenza in corso e una gestione unitaria delle ricostruzioni legate ai danni dell’ultimo anno e mezzo. A picture shows floods in the town of Cotignola hits by the tail end of Storm Boris, on September 19, 2024.