Abbiamo capacità per costruire armi nucleari La minaccia dell' Iran

«Ora Abbiamo le capacità tecniche necessarie per produrre armi nucleari», ma la fatwa emessa dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, «attualmente lo proibisce». Lo ha dichiarato Kamal Kharrazi, consigliere di Khamenei, in un'intervista all'emittente libanese Al Mayadeen nella quale ha spiegato che la Repubblica islamica potrebbe modificare la sua dottrina nucleare in caso di «minaccia esistenziale». Kharrazi ha quindi sottolineato che l'Iran è pronto rispondere a qualsiasi escalation, esprimendo allo stesso il desiderio di evitare uno scontro aperto con Israele. A questo proposito il consigliere di Khamenei ha spiegato che la Repubblica islamica «ha mostrato le sue capacità di deterrenza» attraverso l'operazione Vera Promessa II, durante la quale ha lanciato centinaia di missili balistici contro lo Stato ebraico.

