4 Novembre | lo show delle Frecce tricolori sul Villaggio Difesa Crosetto | non c’è futuro senza memoria video

È stato inaugurato questa mattina a Roma nella cornice del Circo Massimo dal ministro Guido Crosetto il Villaggio Difesa che sarà aperto fino al 4 Novembre, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "Difesa, siamo l'Italia" è il claim che, facendo perno sulla parola che sottende a un 'si' 'amo' l'Italia, accompagna questa iniziativa e che campeggia sui grandi manifesti. Il Villaggio della Difesa si estende per 70mila mq, di cui 5mila coperti, ed oltre 50 stand, tra quelli interforze e quelli delle singole forze armate (Esercito, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza) ed anche della Cri e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

