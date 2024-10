Ilfattoquotidiano.it - Vivo vicino Valencia: la regione ha gestito malissimo l’emergenza – La testimonianza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) dal Forum dei Sostenitori del Fatto Quotidiano, ladella lettrice Anna (Milanesesempremoltoa) Scrivere oggi dopo aver assistito praticamente in diretta a quella che è stata definita ”la catastrofe del secolo” è abbastanza difficile. Le immagini che in ripetizione vengono trasmesse da giorni su tutti i canali tv di Stato fanno semplicemente rabbrividire. Ma suscita al contempo molto sconcerto e tantissima rabbia (e lo farà ancora per molto tempo) l’allarme diramato su tutti i dispositivi mobili collegati in rete, che è arrivato solo alle 20:03 del giorno 29, quando ormai in molti luoghi la tragedia era già avvenuta da ore.