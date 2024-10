Violenza sessuale a Perugia, ragazza accusa giovane conosciuto su app d'incontri di averla drogata e stuprata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una ragazza ha denunciato di aver subito una Violenza sessuale in centro a Perugia: un ragazzo conosciuto su un’app di incontri l’avrebbe drogata Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale a Perugia, ragazza accusa giovane conosciuto su app d'incontri di averla drogata e stuprata Leggi tutto 📰 Notizie.virgilio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unaha denunciato di aver subito unain centro a: un ragazzosu un’app dil’avrebbe

Perugia, ragazza drogata e violentata in mezzo alla strada dal giovane conosciuto su Tinder

PERUGIA - È uscita immaginando una bella serata, con quel ragazzo appena conosciuto online ma che prometteva una compagnia piacevole. E invece è tornata a casa, dopo poche ore, ...

Offrire da bere? Un'aggravante nel caso della violenza sessuale in Umbria

PERUGIA - Anche solo offrire da bere a chi è già ubriaca per poi violentarla è un'aggravante. La semplice offerta, pur senza costrizione o violenza, non ...

«Ti uccido, faccio una strage», a Perugia condannato marito violento

Il giudice per l’udienza preliminare di Perugia ha condannato a tre anni di carcere e al pagamento di una provvisionale risarcitoria ...

Violenza sessuale sul bus ad una ennese, autista condannato

(vivienna.it)

La vittima, all'epoca dei fatti una studentessa, venne molestata durante un viaggio in bus dalla Sicilia all'Umbria.