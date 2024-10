Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 09:45 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Viabilità DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E RomaNINA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO IN FASE DI NORMALIZZAZIONE LA CIRCOLazioNE DEL NODO DI Roma. LazioMAR CI INFORMA CHE LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14:30 POSTICIPA ALLE 15 QUESTA SERA DALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO LA Roma AFFRONTA IL TORINO, CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO NELLE ORE PRECEDENTI E IN QUELLE SUCCESSIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA. ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, APPUNTAMENTO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 09:45 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 09.35 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA ENINA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO IN FASE DI NORMALIZZAZIONE LA CIRCONE DEL NODO DIMAR CI INFORMA CHE LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14:30 POSTICIPA ALLE 15 QUESTA SERA DALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO LAAFFRONTA IL TORINO, CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO NELLE ORE PRECEDENTI E IN QUELLE SUCCESSIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA. ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, APPUNTAMENTO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

