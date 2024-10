Un morto e 73 feriti a Taiwan per il tifone Kong-rey (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si registrano un morto e 73 feriti a Taiwan a causa del tifone Kong-rey che ha toccato l'isola questa mattina. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto. Il super tifone Kong-rey ha toccato terra a Taiwan, stando all'agenzia meteorologica locale, mentre una delle tempeste più potenti ad aver colpito l'isola negli ultimi anni ha scatenato venti violenti e piogge torrenziali. Kong-rey ha raggiunto la costa orientale nella città di Chenggong nella contea di Taitung alle 13:40 locali (6:40 in Italia), ha affermato la Central Weather Administration. Quotidiano.net - Un morto e 73 feriti a Taiwan per il tifone Kong-rey Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si registrano une 73a causa del-rey che ha toccato l'isola questa mattina. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto. Il super-rey ha toccato terra a, stando all'agenzia meteorologica locale, mentre una delle tempeste più potenti ad aver colpito l'isola negli ultimi anni ha scatenato venti violenti e piogge torrenziali.-rey ha raggiunto la costa orientale nella città di Chenggong nella contea di Taitung alle 13:40 locali (6:40 in Italia), ha affermato la Central Weather Administration.

Un morto e 73 feriti a Taiwan per il tifone Kong-rey

Si registrano un morto e 73 feriti a Taiwan a causa del tifone Kong-rey che ha toccato l'isola questa mattina. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto. (ANSA) ...

Attentato con un camion a nord di Tel Aviv: un morto, 36 feriti, cinque gravi. Andavano a una commemorazione delle vittime del 7 ottobre

(corriere.it)

L’uomo alla guida del camion sarebbe stato ucciso da un passante armato, in un’area dov’è facile incrociare addetti alla sicurezza ...