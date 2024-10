Ucraina, svolta drammatica. I Russi avanzano a Pokrovsk, “non ce la facciamo più, arriveranno a Kiev” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’offensiva russa nel Donbass sembra inarrestabile, e le truppe di Mosca si trovano ormai a pochi chilometri da Pokrovsk, una delle principali città nella provincia di Donetsk. La preoccupazione crescente tra i soldati e i cittadini ucraini è palpabile. Molti che temono una possibile perdita di tutto il Donbass, che segnerebbe una svolta drammatica per l’Ucraina. “Se va avanti così, i Russi arriveranno a Kiev” “Se va avanti così, i Russi arriveranno a Kiev. I collaborazionisti prenderanno il mio appartamento e io sparirò nel nulla,” ha dichiarato una famosa giornalista di una delle principali reti televisive nazionali, che ha offerto una visione cupa della situazione attuale. Al fronte, due giovani soldati ucraini, pronti a rientrare in battaglia, hanno raccontato la loro angoscia. “Non importa di morire,” spiegano, “ma certo abbiamo paura delle ferite gravi. Thesocialpost.it - Ucraina, svolta drammatica. I Russi avanzano a Pokrovsk, “non ce la facciamo più, arriveranno a Kiev” Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’offensiva russa nel Donbass sembra inarrestabile, e le truppe di Mosca si trovano ormai a pochi chilometri da, una delle principali città nella provincia di Donetsk. La preoccupazione crescente tra i soldati e i cittadini ucraini è palpabile. Molti che temono una possibile perdita di tutto il Donbass, che segnerebbe unaper l’. “Se va avanti così, i” “Se va avanti così, i. I collaborazionisti prenderanno il mio appartamento e io sparirò nel nulla,” ha dichiarato una famosa giornalista di una delle principali reti televisive nazionali, che ha offerto una visione cupa della situazione attuale. Al fronte, due giovani soldati ucraini, pronti a rientrare in battaglia, hanno raccontato la loro angoscia. “Non importa di morire,” spiegano, “ma certo abbiamo paura delle ferite gravi.

