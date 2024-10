Tragedia a Fonni, morti quattro giovanissimi: sono stati sbalzati dall’auto finita in una scarpata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ennesima Tragedia della strada, che questa volta si è consumata a Fonni, in provincia di Nuoro, dove in seguito ad un terrificante incidente sono morti 4 giovani ragazzi con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni. Auto finisce nella scarpata: la ricostruzione dell’incidente L’incidente si sarebbe verificato verso le 18:00 di ieri 30 ottobre e, secondo una prima ricostruzione, l’auto dove viaggiavano i 4 ragazzi con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni stava percorrendo la strada statale 69 che porta a Tortolì, non distante da Fonni, per poi finire in una scarpata. I genitori dei giovani, non vedendoli rientrare a casa, si sono preoccupati e hanno fatto scattare l’allarme e verso mezzanotte è stata purtroppo ritrovata l’auto schiacciata, una Fiat Punto rossa, che era finita in una scarpata dopo essersi ribaltata. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ennesimadella strada, che questa volta si è consumata a, in provincia di Nuoro, dove in seguito ad un terrificante incidente4 giovani ragazzi con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni. Auto finisce nella: la ricostruzione dell’incidente L’incidente si sarebbe verificato verso le 18:00 di ieri 30 ottobre e, secondo una prima ricostruzione, l’auto dove viaggiavano i 4 ragazzi con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni stava percorrendo la strada statale 69 che porta a Tortolì, non distante da, per poi finire in una. I genitori dei giovani, non vedendoli rientrare a casa, sipreoccupati e hanno fatto scattare l’allarme e verso mezzanotte è stata purtroppo ritrovata l’auto schiacciata, una Fiat Punto rossa, che erain unadopo essersi ribaltata.

