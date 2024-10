Tra alcool e povertà: la nuova vita in Brasile di Adriano nella sua favela – Video (Di giovedì 31 ottobre 2024) Barcollante e poco lucido, ma apparentemente felicissimo. Tra un marciapiede, un bicchiere di birra e i piedi scalzi. Questa la nuova vita di Adriano lontano dai soldi e dai riflettori della popolarità. Senza pensieri e come meglio crede: dopo una carriera sui campi da calcio (con le maglie di Inter e Parma, tra le altre), l'”Imperador” si sente libero e si gode la vita che ha sempre desiderato. Rilassato e perfettamente a suo agio nella favela in cui è cresciuto. La grande fisicità e la potenza del suo tiro da fuori area sono solo un lontano ricordo. Adriano ???? pic.twitter.com/2TX7ABZ7HF — Santi™ (@ThePeakSanti) October 30, 2024 Sul marciapiede con il sorrisoCircondato da amici e con tanta voglia di divertirsi: Adriano aspettava questi momenti da tanto tempo. Un abbigliamento molto semplice e una condizione fisica che tanto si allontana da quella avuta quando era un calciatore. Ilfattoquotidiano.it - Tra alcool e povertà: la nuova vita in Brasile di Adriano nella sua favela – Video Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Barcollante e poco lucido, ma apparentemente felicissimo. Tra un marciapiede, un bicchiere di birra e i piedi scalzi. Questa ladilontano dai soldi e dai riflettori della popolarità. Senza pensieri e come meglio crede: dopo una carriera sui campi da calcio (con le maglie di Inter e Parma, tra le altre), l'”Imperador” si sente libero e si gode lache ha sempre desiderato. Rilassato e perfettamente a suo agioin cui è cresciuto. La grande fisicità e la potenza del suo tiro da fuori area sono solo un lontano ricordo.???? pic.twitter.com/2TX7ABZ7HF — Santi™ (@ThePeakSanti) October 30, 2024 Sul marciapiede con il sorrisoCircondato da amici e con tanta voglia di divertirsi:aspettava questi momenti da tanto tempo. Un abbigliamento molto semplice e una condizione fisica che tanto si allontana da quella avuta quando era un calciatore.

«Lei [questa vedova] nella sua povertà ha messo [nel tesoro] tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

