Taylor Mega, attacco durissimo alla sorella: “Ti sei messa col mio ex, sarai sempre seconda scelta” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Taylor Mega ha lanciato un durissimo attacco alla sorella tramite le storie Intsagram. Lo sgarbo? Un viaggio romantico insieme al suo ex Golssip.it - Taylor Mega, attacco durissimo alla sorella: “Ti sei messa col mio ex, sarai sempre seconda scelta” Leggi tutto 📰 Golssip.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha lanciato untramite le storie Intsagram. Lo sgarbo? Un viaggio romantico insieme al suo ex

Compleanno amaro per Taylor Mega. L'influencer si trova a Dubai per festeggiare i suoi 31 anni ma nelle scorse ore Taylor si è duramente sfogata nelle storie del suo profilo Instagram, accusando la ...

Taylor Mega tuona contro la sorella, il tradimento in famiglia: Giada parte con l’ex fidanzato dell’influencer. Taylor Mega rimane al centro dell’attenzione mediatica anche dopo lo scandalo del ...

Taylor Mega racconta la sua esperienza di infertilità e le difficoltà legate agli attacchi degli haters, affrontando temi di vulnerabilità e resilienza nel mondo delle influencer.

Taylor Mega continua a sparare a zero su Chiara Ferragni. Dopo aver detto che i Ferragnez erano una coppia aperta, l'influencer insiste Golssip 30 ottobre - 15:47 Taylor Mega continua a sparare a zero ...