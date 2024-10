Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter, sottovalutata assenza di Acerbi. Palacios opportunità!

Leggi tutto 📰 Inter-news.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Andreaha parlato della sfida vinta dall’contro l’Empoli con il punteggio di 3-0 e delle possibili ragioni alla base delle difficoltà avute dai nerazzurri in questo inizio di stagione. L’INIZIO – L’, dopo aver battuto l’Empoli 3-0 grazie ai due gol di Davide Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, è ora attesa dai due match casalinghi contro Venezia e Arsenal. Riguardo la sfida con i toscani e il suo significato per i nerazzurri, Andreasi è pronunciato a Radio Sportiva in questi termini: «L’in questa prima parte di stagione ha sprecato qualcosina, lasciando dei punti per strada tra Genoa e Juventus. Ieri ha dato una grande risposta su un campo difficile. Sicuramente ha dato un segnale importante, anche perché ora ha un turno non proibitivo contro il Venezia e poi c’è il Napoli».