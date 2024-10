Liberoquotidiano.it - Strage sulla statale di Nuoro: morti 4 ragazzi. Choc: come l'hanno saputo i genitori

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni sononella notte nel Nuorese in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanottestrada provinciale 69, all'uscita di Fonni. L'auto si cui viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita fuori strada per cause da accertare, si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata. I quattrosono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, chelavorato tutta la notte, i carabinieri, cheeffettuato i rilievi, e il 118. I quattro amici - Lorenzo Figus, 17 anni, Michele Coinu e Michele Soddu, entrambi ventenni, e Marco Innocenti, 18 anni - tutti di Fonni, erano usciti insieme. Quando inon livisti rincasare in serata, si sono presentati in caserma per segnalarne la scomparsa.