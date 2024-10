Squid Games 2 a Lucca Comics: “Raccontiamo l’avidità del capitalismo per cambiare il mondo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lucca, 31 ottobre 2024 – Cosa possono a fare gli esseri umani per i soldi? Cosa significa dignità oppure avidità ed egoismo? Sono alcuni dei dilemmi esistenziali al centro del successo di Squid Game, la serie più vista su Netflix che è diventata un vero fenomeno culturale. A Lucca Comics & Games è stata presentata la seconda stagione di questa serie sudcoreana che ha conquistato il pubblico mondiale, angosciandolo e appassionandolo al tempo stesso. In Squid Game un gruppo di persone in gravi difficoltà economiche, piene di debiti, partecipano aa un gioco con un montepremi altissimo, ma di fatto rimangono “prigionieri” del meccanismo che li obbliga a vincere le sfide tra di loro: chi vince va avanti, chi perde viene eliminato. Lanazione.it - Squid Games 2 a Lucca Comics: “Raccontiamo l’avidità del capitalismo per cambiare il mondo” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Cosa possono a fare gli esseri umani per i soldi? Cosa significa dignità oppure avidità ed egoismo? Sono alcuni dei dilemmi esistenziali al centro del successo diGame, la serie più vista su Netflix che è diventata un vero fenomeno culturale. Aè stata presentata la seconda stagione di questa serie sudcoreana che ha conquistato il pubblico mondiale, angosciandolo e appassionandolo al tempo stesso. InGame un gruppo di persone in gravi difficoltà economiche, piene di debiti, partecipano aa un gioco con un montepremi altissimo, ma di fatto rimangono “prigionieri” del meccanismo che li obbliga a vincere le sfide tra di loro: chi vince va avanti, chi perde viene eliminato.

