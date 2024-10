Se mi lasci non vale chiude per flop: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nelle scorse settimane ha preso il via su Rai Due un nuovo programma, intitolato Se mi lasci non vale è dedicato alle coppie in crisi che vogliono ritrovarsi. La conduzione del reality è stata affidata a Luca Barbareschi e sin da subito ai telespettatori è stata evidente la grande somiglianza del format con Temptation Island. A nulla sono valse le difese da parte degli autori, i quali hanno assicurato che il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia fosse proprio il modello da evitare, dal modello che il pubblico di Rai Due ha rifiutato in modo netto il programma, decidendo di non guardarlo. La prima puntata del reality, infatti, è stata un vero e proprio flop, che ha segnato appena l’1,8 % di share, mentre la seconda è stata di poco superiore, arrivando a toccare un magro 2 % di share in totale, totalizzando una media di 293mila spettatori. Isaechia.it - Se mi lasci non vale chiude per flop: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nelle scorse settimane ha preso il via su Rai Due un nuovo programma, intitolato Se minonè dedicato alle coppie in crisi che vogliono ritrovarsi. La conduzione del reality è stata affidata a Luca Barbareschi e sin da subito ai telespettatori è stata evidente la grande somiglianza del format con Temptation Island. A nulla sono valse le difese da parte degli autori, i quali hanno assicurato che il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia fosse proprio il modello da evitare, dal modello che il pubblico di Rai Due ha rifiutato in modo netto il programma, decidendo di non guardarlo. La primadel reality, infatti, è stata un vero e proprio, che ha segnato appena l’1,8 % di share, mentre la secè stata di poco superiore, arrivando a toccare un magro 2 % di share in totale, totalizzando una media di 293mila spettatori.

Rai2 chiude anche “Se mi lasci non vale”, il reality condotto da Luca Barbareschi

Dopo lo stop per bassi ascolti a “ L’Altra Italia ” con Antonino Monteleone, Rai2 chiude anche “ Se mi lasci non vale “. Il discusso dating show saluterà il pubblico con due settimane di anticipo, la ...

Brutto colpo per Luca Barbareschi: cancellato Se mi lasci non vale

Tonfo in Rai per Se mi lasci non vale: il programma “copia” di Temptation Island non convince. La drastica decisione dei vertici. Non era partito con il piede giusto il nuovo programma condotto da ...

Autunno nero per Rai2: Barbareschi già silurato, chiude “Se mi lasci non vale”

C’eravamo tanti amati. Una volta. Ora l’idillio si è infranto. Rai Due ha deciso di sospendere la messa in onda di Se mi lasci non vale: per Luca Barbareschi il viaggio nei sentimenti (a misura di ser ...

“Se mi lasci non vale”, stop al programma di Luca Barbareschi dopo gli ascolti flop: quando sarà l’ultima puntata

Perché "Se mi lasci non vale" chiude? Gli ascolti flop del programma di Luca Barbareschi hanno spinto la Rai alla chiusura anticipata.