Gaeta.it - Scoperta maxi evasione fiscale in Calabria: 13.500 tonnellate di rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente

Leggi tutto đź“° Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza ha effettuato un intervento significativo nella Regione, rilevando unalegata alla gestione di. Le indagini hanno portato alladi ben 13.500die nonin modo legale. L’ammontare dell’, che addirittura sfiora i 2 milioni di euro in ecotassa, evidenzia la gravità della situazione e il potenziale impatto ambientale. Le operazioni condotte dai militari, in collaborazione con la Procura di Vibo Valentia, continuano a fare emergere problematiche legate alla illegalità e alla tutela dell’ambiente. Le indagini a Vibo Valentia Il Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia ha avviato accertamenti a seguito della segnalazione di un’area utilizzata in modo non conforme per il rimessaggio di imbarcazioni.