Anteprima24.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Ricorso a infermieri dall’India non convince. Si investa per richiamare operatori italiani emigrati”

"L'annuncio del Ministro della Salute Schillaci sul reclutamento di circa 10.000provenientinon possiamo che considerarlo come una mera soluzione tampone di un problema ormai cronicizzato e che andrebbe quindi curato con programmazione e provvedimenti forti. Gli sforzi del Ministro per aumentare le risorse utili a far uscire ladalle sabbie mobili dove l'hanno consegnata i suoi predecessori, alcuni dei quali sono oggi paradossalmente megafoni del dissenso, sono chiari e spesso condivisibili. Ma su questo punto le nostre perplessità sono tante ma non certamente legate a un problema di inclusività" dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca. "Lo stesso Ministro Schillaci ha sottolineato come i nostrisiano oggi tra i peggio pagati se messi al confronto con altri stati.