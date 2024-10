Riscaldamento Pesaro, ecco da quando è possibile accendere i termosifoni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pesaro, 31 ottobre 2024 – Via libera per l’accensione dei termosifoni a Pesaro. Anche se il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla manutenzioni Mila Della Dora invitano tutti a farlo “se necessario”. “Da domani, 1 novembre, al 15 aprile a Pesaro (zona D) sarà possibile accendere i termosifoni – spiegano gli amministratori -. Più accendiamo più inquiniamo, quindi invitiamo tutti i cittadini a farlo esclusivamente se necessario”. Come da regolamento nazionale il Riscaldamento potrà essere azionato per un massimo di 12 ore, distribuite nell’arco della giornata dalle 5 alle 23. “Tuttavia ci affidiamo al buon senso dei cittadini e chiediamo loro di usare i caloriferi con moderazione, consapevoli che il Riscaldamento domestico inquina quasi sei volte di più dei trasporti e in Italia è responsabile di circa il 64% delle polveri sottili", aggiungono il primo cittadino e l’assessore. Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento Pesaro, ecco da quando è possibile accendere i termosifoni Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Via libera per l’accensione dei. Anche se il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla manutenzioni Mila Della Dora invitano tutti a farlo “se necessario”. “Da domani, 1 novembre, al 15 aprile a(zona D) sarà– spiegano gli amministratori -. Più accendiamo più inquiniamo, quindi invitiamo tutti i cittadini a farlo esclusivamente se necessario”. Come da regolamento nazionale ilpotrà essere azionato per un massimo di 12 ore, distribuite nell’arco della giornata dalle 5 alle 23. “Tuttavia ci affidiamo al buon senso dei cittadini e chiediamo loro di usare i caloriferi con moderazione, consapevoli che ildomestico inquina quasi sei volte di più dei trasporti e in Italia è responsabile di circa il 64% delle polveri sottili", aggiungono il primo cittadino e l’assessore.

