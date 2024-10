Rai e Mediaset contro La Corrida di Amadeus: una scelta bizzarra (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mercoledì 6 novembre 2024 Amadeus debutterà su NOVE con la nuova edizione de La Corrida. Il conduttore pare sia molto in ansia per questo lancio, specie a seguito dei fallimentari ascolti registrati dal trasloco de I Soliti Ignoti da Rai1 a NOVE sotto il nome di Chissà Chi È. Proprio per tale ragione, il presentatore ha deciso di registrare proprio oggi una puntata fantasma per prepararsi al meglio al debutto ufficiale. Ad ogni modo, Rai e Mediaset non hanno nessuna intenzione di restare a guardare, sta di fatto che hanno preso delle decisioni per contro-programmare Amadeus. Soprattutto la Rai ha optato per una scelta che lascia spiazzati. Inoltre, proprio all'interno dell'azienda di Viale Mazzini, in questo periodo si stanno effettuando dei colloqui per alcune decisioni da prendere in delle trasmissioni delle reti Rai. Tvpertutti.it - Rai e Mediaset contro La Corrida di Amadeus: una scelta bizzarra Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mercoledì 6 novembre 2024debutterà su NOVE con la nuova edizione de La. Il conduttore pare sia molto in ansia per questo lancio, specie a seguito dei fallimentari ascolti registrati dal trasloco de I Soliti Ignoti da Rai1 a NOVE sotto il nome di Chissà Chi È. Proprio per tale ragione, il presentatore ha deciso di registrare proprio oggi una puntata fantasma per prepararsi al meglio al debutto ufficiale. Ad ogni modo, Rai enon hanno nessuna intenzione di restare a guardare, sta di fatto che hanno preso delle decisioni per-programmare. Soprattutto la Rai ha optato per unache lascia spiazzati. Inoltre, proprio all'interno dell'azienda di Viale Mazzini, in questo periodo si stanno effettuando dei colloqui per alcune decisioni da prendere in delle trasmissioni delle reti Rai.

