Un Ragazzo di 24 anni è stato ferito da un colpi di pistola mentre si trovava sulla litoranea, a Marina di Leporano in provincia di Taranto. Il malcapitato, nella tarda mattinata di oggi,

Ragazzo colpito da una pallottola all'addome, giallo sulla litoranea

Un ragazzo di 24 anni è stato ferito da un colpi di pistola mentre si trovava sulla litoranea, a Marina di Leporano in provincia di Taranto.

Diversi ragazzi minorenni napoletani sono stati condotti in Questura per essere interrogati riguardo all’omicidio

La città di Napoli è sotto shock per la tragica morte di Emanuele Tufano, un quindicenne ucciso durante una sparatoria ...

Drappo nero e fiori per Emanuele Tufano, il 15enne morto nella sparatoria a Napoli

Diversi minorenni sono stati interrogati per la morte di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a Napoli; ieri sono stati apposti fiori sul luogo della sparatoria ...

Funerali di Emanuele Tufano: nessun divieto per la funzione religiosa alla Sanità

Il Questore di Napoli non ha emesso prescrizioni per i funerali di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a Napoli; la funzione potrebbe tenersi giovedì, nel ...